نواب يتحدثون عن مسؤولين في مناصب حساسة في الدولة متورطين بتهريب النفط

2022/11/22 | 23:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حدد النائب المستقل وعضو لجنة الطاقة النيابية عدنان الجابري، الثلاثاء 11/22/2022،...

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