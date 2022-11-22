2022/11/22 | 23:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 فرنسا تتقدم على استراليا بهدفين لهدف...

ظهرت المقالة المسلة تتابع كأس العالم: فرنسا تتقدم على استراليا بهدفين لهدف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلة تتابع كأس العالم: فرنسا تتقدم على استراليا بهدفين لهدف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلة تتابع كأس العالم: فرنسا تتقدم على استراليا بهدفين لهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).