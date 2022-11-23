2022/11/23 | 00:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vTW9Ef8ilIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان لويس مرقص أيوب وحديث عن هجرة مسيحيي العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان لويس مرقص أيوب وحديث عن هجرة مسيحيي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).