2022/11/23 | 00:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A9GXfYGWoyg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات بينها تثبيت عقود الكهرباء.. وإنهاء الضرائب على بطاقات الرصيد والإنترنت) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات بينها تثبيت عقود الكهرباء.. وإنهاء الضرائب على بطاقات الرصيد والإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).