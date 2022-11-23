فرنسا تتغلب على أستراليا ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم

2022/11/23 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةعاقب المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي، وهزمه (4-1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.تقدم كريج جودوين لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9، ورد حامل اللقب برباعية سجلها أدريان رابيو وأوليفييه جيرو "هدفين" وكيليان مبابي في الدقائق 27 و32 و68 و71.حقق المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط، ليتصدر المجموعة مستفيدا من تعادل سلبي بين الدنمارك وتونس.





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