نائب يكشف كواليس جلسة البرلمان

2022/11/23 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ايمان اميدي، اليوم الثلاثاء، أن جلسة البرلمان المغلقة لم يتم خلال اتخاذ أي قرار وانما كان من أجل المناقشات فقط.وقالت اميدي، لـ(بغداد اليوم) إن "جلسة البرلمان اليوم المغلقة المخصصة لمناقشة حفظ سيادة العراق، كان فقط للمناقشة ومداخلات النواب ومقترحات من النواب، كما أن الجلسة لم تشهد اتخاذ أي موقف او قرارات بشان حفظ سيادة العراق من قبل مجلس النواب".ودعت الى "عقد جلسة برلمانية بوجود الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية المسؤولة حول هذا الموضوع، حتى تكون قرارات البرلمان لحفظ سيادة العراق بعلم هذه الجهات حتى تعمل على تطبيقها في حال اتخاذها".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة مغلقة لمناقشة "حفظ سيادة العراق".





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