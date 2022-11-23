ائتلاف المالكي: السوداني سينوّع التسليح لمنع سطوة دولة دون غيرها

2022/11/23 | 00:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الزريجاوي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة السوداني مصرة على تسليح الجيش العراقي من مختلف دول العالم.وقال الزريجاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية تنوع تسليح القوات الأمنية العراقية هو من ضمن خطة الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ومن اولوياتها"، معتبرًا أن المبرر لذلك "لكي لا تكون لأي دولة السطوة السياسية الكاملة على العراق".واضاف، أن "تسليح القوات الأمنية خلال المرحلة المقبلة لايقتصر على دولة معينة حيث من الممكن أن يكون عن طريق الصين أو عن طريق روسيا أو حتى عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية".





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