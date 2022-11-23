إيران تصل إلى ما قبل العتبة النووية الأخيرة وسط قلق أمريكي عميق

2022/11/23 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ – ‬فيينا‭ -‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬او‭ ‬طوق‭ ‬‭-‬‭ ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ باشرت‭ ‬إيران‭ ‬إنتاج‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المخصّب‭ ‬بنسبة‭ ‬60‭% ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬فوردو،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬عتبة‭ ‬3‭,‬67‭%‬‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وبحسب‭ ‬خبراء‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬فإن‭ ‬ايران‭ ‬وصلت‭ ‬العتبة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬للنسبة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لانتاج‭ ‬السلاح‭ […]

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