زيارة‭ ‬تعارفية‭ ‬اجرائية

2022/11/23 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ جرت‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ومسؤولين‭ ‬آخرين،‭ ‬وقالت‭ ‬الاخبار‭ ‬انّ‭ ‬المباحثات‭ ‬تتصل‭ ‬بالموازنة‭ ‬التي‭ ‬تثار‭ ‬حولها‭ ‬الخلافات‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬المادة‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الخاصة‭ ‬بمناطق‭ ‬جغرافية‭ ‬طالب‭ ‬الكرد‭ ‬بإعادة‭ ‬ترسيمها‭ ‬واجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬فيها‭ ‬لضمها‭ ‬الى‭ ‬اقليمهم‭ ‬شبه‭ […]

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