2022/11/23 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام جرت مباحثات في بغداد من خلال زيارة رئيس إقليم كردستان العراق الى رئيس الحكومة العراقية ومسؤولين آخرين، وقالت الاخبار انّ المباحثات تتصل بالموازنة التي تثار حولها الخلافات دائماً، كما تمّ الحديث عن تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بمناطق جغرافية طالب الكرد بإعادة ترسيمها واجراء الاستفتاء فيها لضمها الى اقليمهم شبه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة تعارفية اجرائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة تعارفية اجرائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيارة تعارفية اجرائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).