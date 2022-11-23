2022/11/23 | 00:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السفير الصيني يبحث التعاون في أربيل كردستان يمنع استخدام الغاز المنزلي بعد انفجار قتل 5 بغداد – دهوك -أربيل -الزمان تصدرت ملفا الموازنة المالية والمادة 140 من الدستور العراقي، مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي وصل بغداد في مستهل مرحلة جديدة من العلاقات بين المركز […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود إيجابية في اجتماع الرئاسات العراقية وبارزاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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