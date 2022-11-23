2022/11/23 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير‭ ‬الصيني‭ ‬يبحث‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬أربيل كردستان‭ ‬يمنع‭ ‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬المنزلي‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬قتل‭ ‬5‭ ‬ بغداد‭ – ‬دهوك‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ تصدرت‭ ‬ملفا‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬والمادة‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي،‭ ‬مباحثات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المركز‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئاسات‭ ‬العراقية‭ ‬وبارزاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وعود‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئاسات‭ ‬العراقية‭ ‬وبارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).