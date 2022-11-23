2022/11/23 | 00:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lUF7P66QB_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر يكشف لكلام معقول احدى مخالفات السوداني لقرار الاتحادية بخصوص النزاهة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر يكشف لكلام معقول احدى مخالفات السوداني لقرار الاتحادية بخصوص النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).