نائبة تكشف عن تحركات سياسية تخص ملف سرقة القرن

2022/11/23 | 00:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري ان مجلس النواب ادى دوره الرقابي بكشف سرقة القران، محملة الجهات القضائية مسؤولية متابعة تحقيقات الجريمة ومحاسبة المتورطين.

وقالت الجزائري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ان ملف سرقة القران اصبح قضية رأي عام وليست محددة بمجلس النواب حيث ادى دوره الرقابي الى كشف السرقات المالية، وبعد ذلك تتحول المسؤولية القانونية والشرعية الى القضاء من خلال اصدار مذكرات قبض تطال كل المتهمين بالاضافة الى استمرار التحقيقات بشكل اوسع، لكي ياخذ القضاء مجراه باعادة الاموال المهربة‘‘.

واضافت، ’’نحن نتابع عن كثب كل الاحداث والمعلومات المتعلقة بملف سرقة القرن، ومجلس النواب سيكون صاحب اليد الطولى عبر دوره الرقابي في حال لم تستكمل الاجراءات الحكومية الخاصة باعادة الاموال ومحاسبة المتورطين، حيث سنمارس دورنا النيابي لمطالبة المؤسسات القضائية لحسم القضية وعدم القبول بتغير الادلة القاطعة التي تثبت الفساد والاختلاس للمال العام على خلفية مساعي بعض الجهات السياسية الضغط على القضاء لاغلاق القضية‘‘.

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