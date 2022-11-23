شاهد بالفيديو.. شيوخ العشائر: نحن براء من الدكة والعيارات النارية وفاعلها خارج عن عشائرنا

2022/11/23 | 01:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HKJiOFvxKQ4

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