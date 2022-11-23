2022/11/23 | 01:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: itnBw_Q1GLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف النصر:يجب أن يكون هناك تفاهم بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول مصير حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو تحالف النصر:يجب أن يكون هناك تفاهم بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول مصير حزب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).