السوداني يزور الكويت اليوم الأربعاء لمناقشة 5 ملفات

2022/11/23 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر حكومي، الأربعاء، بان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة الى الكويت لبحث 5 ملفات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "السوداني يجري زيارة تستمر لساعات الى دولة الكويت اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات".

وأضاف أن "الملفات هي الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والقضايا الامنية والحدود وغيرها".

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