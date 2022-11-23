في مواجهة مكررة من مونديال 2018.. فرنسا تهزم أستراليا برباعية

2022/11/23 | 01:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزم المنتخب الفرنسي نظيره الأسترالي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرضية استاد الجنوب، مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

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