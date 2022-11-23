2022/11/23 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 11/22/2022.مهدي عبد الكريم...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: موظفون وضباط يديرون ملفات فساد كبيرة أولاً على المسلة.

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