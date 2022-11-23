"يثير شهيتنا".. فوز السعودية يلهم المغرب في مواجهة كرواتيا

2022/11/23 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد، وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، أن المفاجأة المذهلة للسعودية بفوزها على الأرجنتين، المرشحة لكأس العالم، رفعت من حماس لاعبيه، وشجعته لتحقيق إنجاز مماثل عندما يواجه كرواتيا في أول مباراة بالمجموعة السادسة، الأربعاء.

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