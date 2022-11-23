2022/11/23 | 02:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RiXPxtfn8AA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الكريم: هناك تبادل تجاري بين العراق وتركيا يصل ل 20 مليار دولار ويمكن استخدام تلك الورقة للتفاوض) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الكريم: هناك تبادل تجاري بين العراق وتركيا يصل ل 20 مليار دولار ويمكن استخدام تلك الورقة للتفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).