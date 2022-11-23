2022/11/23 | 02:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري، اليوم الأربعاء، زيارة إلى دولة الكويت لمناقشة عدد من الملفات ذات القضايا المشتركة.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيجري زيارة تستمر لساعات الى دولة الكويت اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية وملفات الطاقة وقضايا […]

ظهرت المقالة اليوم الأربعاء..



السوداني يتوجه إلى الكويت لمناقشة حزمة ملفات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم الأربعاء.. السوداني يتوجه إلى الكويت لمناقشة حزمة ملفات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم الأربعاء.. السوداني يتوجه إلى الكويت لمناقشة حزمة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).