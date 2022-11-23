كريستيانو رونالدو يعلق على قرار فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

2022/11/23 | 02:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، على قرار فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتراضي بين الطرفين.

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