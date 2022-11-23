2022/11/23 | 03:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى وإصابة أربعة فلسطينيين آخرين برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباكات دارت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرئيلي في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرئيلي في الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).