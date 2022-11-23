عاجل | الخارجية الأميركية: ندين الانتهاكات الإيرانية المتكررة لوحدة أراضي العراق وندعوها إلى وقف التهديد والعنف

2022/11/23 | 03:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الأميركية: ندين الانتهاكات الإيرانية المتكررة لوحدة أراضي العراق وندعوها إلى وقف التهديد والعنف

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