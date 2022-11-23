2022/11/23 | 04:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لا تزال قلقة" من أن ضربات تركيا في سوريا قد تعطل الجهود الأمريكية لمحاربة تنظيم "داعش" عن طريق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد.

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