تقارير صحف عالمية عن

2022/11/23 | 06:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت أبرز الصحف العالمية "الصدمة" التي أحدثها المنتخب السعودي لكرة القدم بالفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، الثلاثاء ضمن مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

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