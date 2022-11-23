بعد مصادرة قبعات قوس قزح.. صحيفة: فيفا ذكرت قطر بحماية حقوق المثليين

2022/11/23 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" والسلطات القطرية أجريا محادثات عاجلة بعد مصادرة قبعات مشجعي منتخب ويلز التي حملت ألوان علم قوس قزح.

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