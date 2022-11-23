بعد الفوز على الأرجنتين.. نتنياهو ينشر فيديو اتصال

2022/11/23 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو لاتصال أجراه مع "أخيه" السعودي، محمد سعود عقب مباراة منتخب المملكة مع الارجنتين، الثلاثاء.

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