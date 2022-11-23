تحليل: فوز المنتخب السعودي يلمع صورة ولي العهد في ختام

2022/11/23 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تحليل نشرته وكالة رويترز أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، عاد متألقا إلى الساحة العالمية في افتتاح كأس العالم، وأن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين يلمع صورته، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن النصر في كأس العالم "يختم شهرا حافلا بالانتصار لولي العهد السعودي".

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