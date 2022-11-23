سيليساو أوروبا يستهلون مشوارهم بـ

2022/11/23 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما كان مركز الثقل أينما حل، بات كريستيانو رونالدو يشكل عبئا حتى على المنتخب الوطني، بعد الهجوم الذي شنه على فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدربه الهولندي، إريك تن هاغ، ما يجعل البرتغال مُثقَلة بهَمِّهِ في مستهل مشوارها في مونديال قطر الذي تبدأه، الخميس، ضد غانا.

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