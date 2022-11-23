شاهد.. جنود استطلاع متطوعون يساعدون في إخراج القوات الروسية من خيرسون

2022/11/23 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك جنود استطلاع متطوعون أجانب في مساعدة القوات الأوكرانية من إخراج القوات الروسية من خيرسون.يقول جندي من القوات الأوكرانية، ماكر جيفورد:"كنا نقترب من الروس لدرجة أننا نسمعهم يتحدثون ، ويمكننا سماعهم وهم يطهون طعامهم ويقطعون الحطب لبناء ملاجئهم".

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