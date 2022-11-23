2022/11/23 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت مصادر طبية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة عشرة أشخاص على الأقل، جراء انفجار سيارة قرب محطة حافلات عند مدخل مدينة القدس.ونقلت وسائل أعلام عن الشرطة الإسرائلية، قولهم ” إن “الانفجار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 10 اصابات في انفجار بمدخل القدس المركز الخبري الوطني.

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