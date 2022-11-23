2022/11/23 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استقرت أسعار النفط، اليوم الاربعاء، مع انتظار التجار عن خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كورونا.وتداول خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع سنتا واحدا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار النفط مع انتظار التجار لخطة الحد الأقصى للسعر وتقييم الطلب في الصين المركز الخبري الوطني.

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