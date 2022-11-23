2022/11/23 | 09:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4EVD8NSwmdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان ينهي جلسة الحفاظ على السيادة وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان ينهي جلسة الحفاظ على السيادة وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).