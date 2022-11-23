الخارجية الاميركية تدين هجمات ايران على العراق وتوجه رسالة الى طهران

2022/11/23 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ادانت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الأربعاء، الهجمات الإيران على العراق.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " الولايات المتحدة تدين بشدة هذه الانتهاكات المتكررة وغير المسؤولة لوحدة الأراضي العراقية وتدعو إيران إلى الكف عن القيام بالمزيد من التهديدات والعنف".

وأضافت، ان "إيران تواصل انتهاكاتها لوحدة الأراضي العراقية من خلال الهجمات المميتة التي نُفذت ضد إقليم كوردستان العراق للفترة ما بين 20 إلى 22 تشرين الثاني".

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