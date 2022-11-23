بالإنفو.. مباريات اليوم في مونديال قطر 2022

2022/11/23 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تقام، اليوم الأربعاء، أربع مباريات ضمن مونديال كأس العالم 2022 في قطر ، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

البداية ستكون من المجموعة السادسة، حيث يفتتح اليوم الرابع من مونديال قطر بمواجهة عربية مرتقبة، حيث يلعب المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، ويلعب فيها منتخب ألمانيا مباراة قوية في مواجهة منتخب اليابان.

المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة السادسة، حيث سنكون على مباراة مثيرة للاهتمام بين إسبانيا وكوستاريكا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الرابع في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، وستجمع بين منتخبي بلجيكا وكندا.

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