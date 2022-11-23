الصناعة: خمسة الاف معمل سيبدأ الانتاج خلال السنوات المقبلة

2022/11/23 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن وجود خمسة آلاف معمل متوسط وكبير جاري العمل بها في البلاد والتي سينتهي العمل بها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال مدير عام مديرية التنمية الصناعية في الوزارة عزيز ناظم بتصريح لـ”الصباح”: إن المعامل المذكورة والتي منحتها الوزارة إجازات تأسيس نظامية، سترفد الأسواق المحلية عقب إنجازها، بالبضائع والسلع المختلفة، بـمـا سيمنح الــبــلاد فرصة للاستغناء عن استيراد كامل حاجتها من تلك البضائع، والاكتفاء بنظيراتها المحلية.

وأشــار إلـى الأهمية التي يلعبها القطاع الخاص بتنمية الاقتصاد المحلي ونموه بالمعدلات المقبولة، إضافة إلـى إسهامه بامتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة التي قد تصل إلى المئات ضمن كل مشروع، ً عن الاحتفاظ بالعملة الصعبة التي فضلا تستنزف عــادة في عمليات الاستيراد، منوهاً بأن دائرته إضافة إلى مهامها بمنح إجازة تأسيس المشروع، فإنها تتابع مراحل الإنشاء له.



وذكر ناظم أن المديرية تحرص من خلال الخطط التي أعدتها، للنهوض بالمشاريع الصناعية من خلال دعم المنتوج الوطني، ً عـن التنسيق مـع الــــوزارات على فضلا ً من المستورد، استخدام المنتوج الوطني بدلا علاوة على التنسيق مع هيئة الجمارك لمنع بعض المـواد التي تم تصنيعها محلياً من الدخول مثل العصائر التي أصبحت تصنع محلياً.

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