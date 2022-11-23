تقارير عن انفجار بالقرب من مدخل القدس وفقا لخدمات الطوارئ الإسرائيلية

2022/11/23 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسرائيلية أو ما يُعرف بـ"MDA" إن انفجارا وقع بالقرب من مدخل القدس صباح اليوم الأربعاء.

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