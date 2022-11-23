جرحى في انفجار قرب محطة حافلات بالقدس

2022/11/23 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وقوع انفجار عند مدخل القدس ما أدى إلى وقوع إصابات.

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