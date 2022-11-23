السوداني يغادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية

2022/11/23 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية”.يذكر … Readmore

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