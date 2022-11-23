السوداني يغادر الى الكويت في زيارة رسمية

2022/11/23 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، صباح الأربعاء، إلى دولة

الكويت في زيارة رسمية، وفق بيان مقتضب

للحكومة العراقية ورد لوكالة نون

الخبرية.

وقال مصدر مطلع، إن زيارة السوداني إى

الكويت تستمر ليو

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