2022/11/23 | 10:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يُعجب شخص ما بمكان محدّد، يتمنى أن يُعرّف جميع الناس إلى جماله الخلّاب وسحره الخاص.وهذا ما فعله المصور الإماراتي، محمد سعيد عبيد بالليث الطنيجي، وهو من إمارة الشارقة في دولة الإمارات، عند زيارته إلى أحد الجزر في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظر خلّاب وسط صحراء الإمارات لـ"جزيرة صغيرة" تتوسطها شجرة واحدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظر خلّاب وسط صحراء الإمارات لـ"جزيرة صغيرة" تتوسطها شجرة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).