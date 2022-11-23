2022/11/23 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، عن حاجة العاصمة الى 10 مشاريع مشابهة لمشروع بسماية السكني، فيما افصح عن اعداد المناطق العشوائية في المحافظة. وقال العطا في تصريح إن "العاصمة بغداد تعاني من اكتظاظ سكاني ونقص كبير في الخدمات"، مشيرا الى أن " بغداد تحتاج اليوم الى 10 مشاريع مشابهة لمشروع بسماية الذي يعد من انجح المشاريع على مستوى العراق". واشار الى "وجود اكثر من 212 منطقة عشوائية موجود حاليا في بغداد"، مؤكدا أن "المناطق العشوائية تحولت الى مدن كبيرة حاليا". ورأى العطا أن "تحويل جنس الاراضي يمكنه حل ازمة العشوائيات نسبيا"، مشيرا في نفس الوقت الى أن "القانون لا يسمح ببناء المدارس في المناطق الزراعية بسبب جنس الاراضي". الى ذلك أكد العطا أن "اعمال المدنية في مستشفى الشعب وصلت الى 80 %"، مبينا أن "نسب الانجاز في مستشفى الفضيلية وصلت الى 70 %".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: العاصمة بحاجة الى 10 مشاريع مشابهة لبسماية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد: العاصمة بحاجة الى 10 مشاريع مشابهة لبسماية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).