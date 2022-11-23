2022/11/23 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تمكنت شرطة الطاقة، اليوم الاربعاء، من ضبط معمل كبير يستخدم لتدوير النفط ومشتقاته بطريقة غير رسمية ناحية النهروان في بغداد.

وقال إعلام الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تستمر توجيهات معاون المدير العام لشرطة الطاقة لواء الشرطة نعيم فندي كباشي بضرب وردع العابثين بالثروة النفطية والطاقة الكهربائية وملاحقتهم في عموم البلاد".واضاف أنه "تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة نفط النهروان وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني في محافظة بغداد وشعبة استخبارات الوسط من ضبط معمل كبير يستخدم لتدوير النفط ومشتقاته بطريقة غير رسمية ناحية النهروان"، مبيناً أنه "تم القاء القبض على متهم وضبط عجلته ومصادرة خزانات كبيرة تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية مع خراطيم تفريغ متنوعة الاحجام".وأشار الى أنه "تم توقيف المتهم وإيداع المضبوطات داخل مركز شرطة نفط النهروان تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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