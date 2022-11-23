2022/11/23 | 10:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقرت أسعار النفط، الاربعاء، 23 تشرين الثاني، 2022، مع انتظار التجار...

ظهرت المقالة استقرار أسعار النفط مع انتظار التجار لخطة الحد الأقصى للسعر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار النفط مع انتظار التجار لخطة الحد الأقصى للسعر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار النفط مع انتظار التجار لخطة الحد الأقصى للسعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).