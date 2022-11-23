مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني بانفجار عبوة ناسفة قرب دمشق

2022/11/23 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني بانفجار عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم"، الأربعاء.

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