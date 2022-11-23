2022/11/23 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أسرة الغلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها بيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، فجر الأربعاء، حيث تبحث عن “بدائل استراتيجية” والتي تشمل عملية البيع.وقال النادي في بيان إن: “مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة”.تملك […]

ظهرت المقالة رسميا..



فتح الباب أمام بيع نادي مانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.

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