“تقدم” تنشر جدول أعمال زيارة السوداني للكويت

2022/11/23 | 10:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر وكالة “تقدم”، جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدولة الكويت.

الوفد يضم وزير الخارجية وزير الصناعة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة.

برنامج الزيارة:

-اجتماع برئاسة رئيسي وزراء البلدين

-لقاء ثنائي بين رئيس الوزراء وولي العهد

-لقاء الوفد برئاسة السوداني برئيس مجلس الأمة الكويتي.

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