2022/11/23 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شخص يفتح النار على سائق تكسي بعد رفضه اعطاء جهاز النقال في منطقة كازينو لبنان بالبصرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شخص يفتح النار على سائق تكسي في منطقة كازينو لبنان بالبصرة..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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