2022/11/23 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت أسرة الغلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد عن نيتها بيع نادي الشياطين الحمر في بيان رسمي، فجر الأربعاء، حيث تبحث عن بدائل استراتيجية والتي تشمل عملية البيع.وقال النادي في بيان إن: مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح الباب امام بيع نادي مانشستر يونايتد رسميا المركز الخبري الوطني.

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