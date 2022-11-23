2022/11/23 | 10:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشطن "متخوفة" من تأثير العمليات التركية شمالي العراق وسوريا على قتال "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 10:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشطن "متخوفة" من تأثير العمليات التركية شمالي العراق وسوريا على قتال "داعش") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشطن "متخوفة" من تأثير العمليات التركية شمالي العراق وسوريا على قتال "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).